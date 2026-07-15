Dlaczego rekordowe wyniki finansowania start-upów są tylko pozorne.
Jak sukcesy technologicznych jednorożców wpływają na cały ekosystem i zmieniają reguły pozyskiwania kapitału.
Która branża dominuje na rynku inwestycji oraz jaką rolę zaczyna odgrywać kapitał zagraniczny.
Pozostało jeszcze 96% artykułu
Tyle pieniędzy na rodzimym rynku venture capital jeszcze nie widziano – tylko od początku roku do końca czerwca wartość wszystkich transakcji wysokiego ryzyka była o ponad jedną czwartą większa niż w rekordowym, jak dotąd, całym 2022 r. Najnowsze dane Polskiego Funduszu Rozwoju mogłyby sugerować przełamanie trwającego już ponad trzy lata negatywnego trendu, gdy finansowanie młodych, innowacyjnych spółek nad Wisłą ostro wyhamowało, ale to tylko pozorny sukces. Branża wciąż tkwi w marazmie.
Pozostało jeszcze 94% artykułu
Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!
Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.
Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.