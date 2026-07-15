Tyle pieniędzy na rodzimym rynku venture capital jeszcze nie widziano – tylko od początku roku do końca czerwca wartość wszystkich transakcji wysokiego ryzyka była o ponad jedną czwartą większa niż w rekordowym, jak dotąd, całym 2022 r. Najnowsze dane Polskiego Funduszu Rozwoju mogłyby sugerować przełamanie trwającego już ponad trzy lata negatywnego trendu, gdy finansowanie młodych, innowacyjnych spółek nad Wisłą ostro wyhamowało, ale to tylko pozorny sukces. Branża wciąż tkwi w marazmie.