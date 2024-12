Długie czekanie na wyrok w sprawie karnej samo w sobie jest dolegliwością, i to zarówno dla potencjalnego pokrzywdzonego, jak i potencjalnego sprawcy. Rozważania nad czasem trwania postępowań karnych nabierają dodatkowego znaczenia, jeśli osobą oskarżoną jest osoba pełniąca funkcję publiczną lub będąca przedstawicielem zawodu zaufania publicznego.

Sprawa nie dowód

Postawienie zarzutów karnych czy później wniesienie aktu oskarżenia nie przesądzają o winie, niemniej tworzą aurę nieufności w czasie wyczekiwania na ostateczne rozstrzygnięcie. Tymczasem zgodnie z art. 42 ust.3 Konstytucji RP każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Niejednokrotnie, broniąc klienta, musiałem tłumaczyć, że postawienie zarzutów lub fakt, że sprawa karna toczy się w sądzie, nie świadczy o tym, że ktoś popełnił przestępstwo. Nie ma też pozwolenia na to, aby w przekazie publicznym wchodzić w rolę sądu i wydawać wyroki. Czym innym jest bowiem informowanie o sprawie, a czym innym przesądzanie o winie.

Oczywistym jest, że otoczka postępowania karnego podważa zaufanie do oskarżonego w oczach opinii publicznej. Ma to szczególne znaczenie, gdy osoba taka pełni eksponowaną funkcję publiczną lub wykonuje zawód zaufania publicznego, a informacje o toczącej się sprawie są elementem dyskusji publicznej.

Ochrona przed stygmatyzacją

Zasada domniemania niewinności jako jedna z podstawowych gwarancji konstytucyjnych zapewnia oskarżonym prawo do wykonywania swoich funkcji lub zawodu, o ile nie zastosowane zostaną odpowiednie środki zapobiegawcze w ramach postepowania karnego lub poza takim postepowaniem nie zapadną określone decyzję będące w związku z trwającym postępowaniem karnym (np. na szczeblu danego samorządu).

Trzeba jednak pamiętać, że środki zapobiegawcze lub podjęte poza postępowaniem karnym decyzje nie zmieniają faktu, że do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem karnym oskarżony uważany jest w świetle prawa za osobę niewinną.

Zasada domniemania niewinności nie jest tylko dogmatycznym zapisem, który na płaszczyźnie postępowania karnego sytuuje oskarżonego w pozycji osoby niewinnej do czasu wydania prawomocnego wyroku. Zasada taka jest też dyrektywą postepowania wobec osób oskarżonych, aby w ocenie wstrzymywać się z wydawaniem wyroków i aby chronić osoby oskarżone przed nieuzasadnioną stygmatyzacją społeczną.

Szczegółowa analiza sądu

Oczywistym jest, że każda sprawa jest inna. Są sprawy, gdzie postępowanie karne jest tylko formalnością, gdyż zgromadzony materiał dowodowy przesądza o wysokim prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa. Wiele spraw to jednak złożony stan faktyczny, który jest szczegółowo analizowany przez sąd, również przy zasięganiu wiedzy specjalnej.

Pamiętać również należy, że odrębnym przestępstwem jest fałszywe zawiadamianie o przestępstwie, co jest zagrożone karą nawet pozbawienia wolności do lat dwóch.

Stosowanie środków zapobiegawczych w postępowaniu karnym jest uzasadnione, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Samorządy zawodowe mogą również podjąć działania dyscyplinarne wobec osób, przeciwko którym toczy się postępowanie karne. Działania takie nie zastępują jednak prawomocnego wyroku sądu karnego.

Czas na postępowanie

Czas trwania postępowań sądowych jak motyw sokoła coraz to powraca do pierwszych rzędów dyskusji o kondycji wymiaru sprawiedliwości. Dyskusja z reguły toczy się wokół przyczyn i powodów, dla których postępowanie sądowe winno trwać możliwie najkrócej, jednak na tyle długo, aby sąd miał czas w sposób dogłębny zbadać materiał dowodowy i na jego podstawie wydać wyrok.

Na wstępie warto zauważyć, że przyczyn długotrwałości postępowań należy doszukiwać się przede wszystkim w ilości spraw spływających do sądów, niewystarczającej ilości etatów, w tym administracyjnych. Problem z finansowaniem wymiaru sprawiedliwości ma oczywiste przełożenie na czas trwania postępowań sądowych.

Szybkie postępowanie karne, ale też takie, w którym każda ze stron ma możliwość w pełni realizować swoje prawa, a sąd ma czas przeanalizować szczegółowo materiał dowodowy, jest wielką korzyścią zarówno dla pokrzywdzonego, jak i niesłusznie oskarżonego rzekomego sprawcy oraz dla umacniania porządku prawnego w państwie.

Powszechnie uważa się bowiem, że to nieuchronność kary za popełnione przestępstwo jest tym, co odstrasza od jego popełniania. Surowość kary ma drugorzędne znaczenie. Decydujące jest bowiem powszechne przekonanie, że czyn przestępczy zostanie wykryty, a sprawca przestępstwa szybko ukarany.

Czas na zaufanie

Kontekst, w którym osobą oskarżoną jest osoba zajmująca funkcję publiczną lub wykonująca zawód zaufania publicznego, jest istotnym i dodatkowym argumentem za tym, aby postępowania karne były prowadzone bez zbędnej zwłoki. Korzyść z tego odczuwać będą nie tylko strony procesu, gdyż naturalnym jest, że osoba pokrzywdzona zainteresowana jest jak najszybszym rozstrzygnięciem sprawy, a osoba oskarżona jak najszybszym oczyszczeniem się z zarzutów, ale też osoby, które mają wiedzę o postępowaniu (najczęściej dlatego, że sprawa jest przedmiotem przekazanej przez media informacji) i na które to oskarżeni pełniący funkcje publiczne lub wykonujący zawód zaufania publicznego oddziałują w ramach pełnienia swoich obowiązków.

Utrzymujący się długo stan oskarżenia w sposób oczywisty zaburza relację zaufania, która jest nieodzownym elementem zarówno wykonywania zadań publicznych, jak i wykonywania zawodów zaufania publicznego.

Niesłuszne oskarżenie potrafi obrócić w pył budowany przez wiele lat autorytet, który trudno jest odbudować.

Interes społeczny

Niniejsze rozważania nie są postulatem, by w jakikolwiek sposób uprzywilejowywać postępowania karne z udziałem osób pełniących funkcje publiczne lub wykonujących zawody zaufania publicznego. Szczęśliwie w tym względzie chroni nas Konstytucja RP, m.in. w art. 45 ust 1, zgodnie z którym każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Wskazanie osób pełniących funkcję publiczną lub wykonujących zawody zaufania publicznego pełni jedynie dodatkową rolę wsparcia dla frontu dyskusji nad długotrwałością postępowań karnych i próby rozwiązania tego problemu.

To także zwrócenie uwagi, że jakkolwiek istnieją w polskim prawie mechanizmy chroniące również osoby oskarżone, to już sam fakt oskarżenia jest czynnikiem, który ma realny wpływ na ich sytuację. O ile dochodzi do skazania, trudno mówić o niesprawiedliwości, niemniej w sytuacji, gdy oskarżenie zostaje odparte prawomocnym wyrokiem, istotnym jest, aby czas oskarżenia możliwie skracać przy respektowaniu wszelkich praw procesowych stron postepowania.

Obecnie, gdy dostęp do informacji jest powszechny, oddziaływanie opisywanego w przestrzeni publicznej procesu karnego potęguje się i jest zdecydowanie mocniejsze, aniżeli to było w przeszłości. Oznacza to, że szybkość postępowań sądowych to nie tylko indywidulany interes stron, ale także interes publiczny.

Po pierwsze finanse

Pamiętać też należy, że fundamentem dla szukania racjonalnych rozwiązań w celu przyspieszenia postępowań karnych jest przyjęcie założenia, że sędzia powinien mieć odpowiedni czas i instrumentarium do orzekania w procesie. Wywieranie jakiejkolwiek presji na sędziów co do szybkości postępowań jest przeciwskuteczne i sprzeczne z potrzebą rzetelnego procesu.

Oznacza to w praktyce jako wniosek de lege ferenda potrzebę realnej identyfikacji problemów wymiaru sprawiedliwości przy jednoczesnym uznaniu bezspornego faktu, że wymiar sprawiedliwości jest gwarantem bezpieczeństwa w demokratycznym państwie prawnym i powinien, podobnie zresztą jak edukacja i służba zdrowia, być traktowany priorytetowo, rozpoczynając od zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania i wdrażania nowych technologii.

Autor jest adwokatem i partnerem w kancelarii Mamiński & Partners