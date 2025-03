Uzasadnienie pilnie poszukiwane

Po wyborach parlamentarnych z 2023 r. ważnym elementem polityki „przywracania praworządności” określanej również mianem „demokracji walczącej” stało się poszukiwanie uzasadnienia dla projektowanego usunięcia z wymiaru sprawiedliwości tych sędziów, którzy zostali powołani lub awansowani na podstawie wniosków Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w obecnie obowiązującej ustawie o KRS.

Podstawy prawnej do zapowiadanych działań zwyczajnie brak, stąd – jak się wydaje – potrzeba wykreowania jakiejś koncepcji, która mogłaby stanowić listek figowy dla radykalnych działań. Takie poszukiwania stanowią oczywistą próbę obejścia konstytucyjnych gwarancji nieusuwalności sędziów (art. 180 Konstytucji RP), a w istocie zmierzają do zawieszenia obowiązywania tych gwarancji. Gdyby do tego doszło, stanowiłoby to niebezpieczny precedens.