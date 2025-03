Prawo do obrony w jednostce penitencjarnej

Stosownie do treści przepisu art. 215 § 1 kodeksu karnego wykonawczegotymczasowo aresztowany ma prawo do porozumiewania się z obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania tymczasowo aresztowanego przed tym Trybunałem, podczas nieobecności innych osób oraz korespondencyjnie.

Jeżeli organ, w którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, zastrzeże przy widzeniu obecność swoją lub osoby upoważnionej – widzenie odbywa się w sposób wskazany przez ten organ. Przedmiotowa regulacja odnosi się do jednego z fundamentalnych praw procesu karnego, jakim jest prawo do obrony.