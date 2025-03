Fatalne warunki pracy w sądach. Wynagrodzenie sędziów przestało być adekwatne do wymagań

Warunki pracy w sądach nigdy nie były tak fatalne. W dużych sądach przyczyną tego stanu rzeczy jest przeciążanie pracą. Referaty sięgają tysiąca spraw, brakuje systemowych rozwiązań procesowych i ustrojowych, dramatycznie brakuje pracowników sądowych, asystentów, którzy mieli odciążyć sądy – wszystko to skutkuje obciążeniem sędziów pracą biurową i sekretarską oraz pracą pod nieustanną presją statystki, nadzoru i stresu.

Wynagrodzenie sędziów przestaje być adekwatne do wymagań i zakresu ich zadań. Ponadto, choć zagwarantowane jest na poziomie konstytucyjnym, to co kilka lat ustawodawca zamraża wynagrodzenie tej grupy zawodowej, powołując się na stan równowagi budżetowej.