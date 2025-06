Brak dopływu świeżej krwi do sadownictwa będzie miał katastrofalny wpływ na jego funkcjonowanie. Proponowane przez resort zmiany w sądownictwie i KRS trafią z pewnością do kosza. Czy nadal będzie brak konkursów na wolne stanowiska sędziowskie? A może nastąpi zmiana stanowiska i okaże się, że obecny model KRS jest jednak konstytucyjny i zgodny z prawem wszelkim?

W jednym z wywiadów z osobą sprawującą funkcję ministra padła zapowiedź, że do końca kadencji obecnego składu KRS, czyli do wiosny 2026 roku, nie będzie ogłaszania wolnych stanowisk sędziowskich. Oznacza to, że nie będzie konkursów na te stanowiska mimo powiększającej się stale puli wakatów.

Wypociny niskiej rangi

Najbardziej dotknie to oczywiście sądy okręgowe i apelacyjne, gdyż tam sędziów obchodzących w stan spoczynku jest najwięcej. Mniej zagrożone są sady rejonowe, gdyż mogą liczyć na asesorów po Krajowej Szkole Sądownictwa. W sądach wyższych instancji resort liczy zapewne na zapchanie wakatów poprzez delegowanie sędziów rejonowych. Są to, w mojej ocenie, płonne nadzieje i ilość sędziów do pracy w sądach apelacyjnych i okręgowych będzie systematycznie spadać.

Ciekawe jest jednak, co będzie po upływie kadencji obecnych członków KRS. Wszak na zmianę aktualnie obowiązującej ustawy nie ma szans. Nowy gospodarz Pałacu Prezydenckiego z pewnością nie podpisze sprzecznych z Konstytucją RP wypocin aktualnego kierownictwa resortu. Nic w tym dziwnego, wszak zakładają one sprzeczne z zasadą nieusuwalności sędziów weryfikacje powołań sędziowskich.

Warto też zauważyć, że wypociny te są nie tylko na bardzo słabym poziomie, ale nawet nie uzyskały rangi projektów ustaw. Zatem to raczej tylko zarysy planów czy projekty zamierzeń. Jeśli parlament byłby gotów stworzyć z tego projekty ustaw, to mielibyśmy dowód szczególnej determinacji polityków marzących o opanowaniu sądownictwa i przejęciu władzy nad sędziami. Nie sadzę jednak, aby do tego doszło.

Wydaje się bowiem, że nawet politycy zdają sobie sprawę z miałkości takich pomysłów. Także wśród poważnych sędziów zamierzenia takiej weryfikacji budzą stanowczy sprzeciw. Wydaje się więc, że wypociny te wygodnie spoczną sobie w przepastnych szufladach ministerialnych i zaczną zasłużony proces obrastania kurzem.

Bajka, która była politycznym chwytem

Skąd zatem pojawią się nowi sędziowie? Wszak są oni konieczni dla zapewnienia minimum funkcjonowania sądów. Odczytuję w wywiadzie szefa resortu myśl, że może jednak sędziów – członków KRS wybierze sejmowa większość na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

O zgrozo, to jednak się da. Zatem jest to dopuszczalne i nie stanowi zamachu na praworządność. Czyżby więc dotychczasowe opowieści, namolnie sączone przez ostatnie lata, o braku konstytucyjności wyboru członków KRS były tylko politycznym chwytem? Bajką, która miała uzasadniać skok na sądy?

Niebywałe. A tak wielu się na to nabrało. Tyle wylano atramentu, tyle rzekomych autorytetów prawniczych się wysilało, aby to uzasadnić. A teraz wychodzi szydło z worka. Teraz cała ta narracja okazuje się już nieaktualna. Ależ musi być wstyd, tym, którzy dali się nabrać, którzy własną piersią gotowi byli stawać za tym hasłem. No, chyba że robili to z premedytacją, dla kariery i pieniędzy.

Propaganda to przykryje

Domyślam się, że aby przykryć tę zmianę narracji, resort przeprowadzi operację włączenia sędziów w proces wyłaniania nowych, sędziowskich członków KRS. Będzie to pewnie wyglądało w ten sposób, że przy pomocy usłużnych prezesów sądów, których już przecież wypróbowano, zagoni się sędziów na zgromadzenia. Na zgromadzeniach tych będą oni mogli grzecznie opiniować kandydatów, namaszczać ich i dawać im poparcie. Wskazywać, że będą mogli oni zostać członkami KRS. Uchwały z tymi namaszczeniami będą pewnie przekazywane wysokiej komisji w ministerstwie, która prześle to dalej do politycznych decydentów.

W ten sposób będzie można ogłosić światu, że to środowisko sędziowskie wybiera sędziów – członków KRS, a posłowie tylko to automatycznie i bez oporu przyklepują. No taka zasłona dymna, aby zachować twarz i udawać, że jest się konsekwentnym.

Trzeba jednak podkreślić, że zwoływanie sędziów na zgromadzenia, które miałyby się tym zajmować, to działanie oczywiście sprzeczne z prawem. Zgromadzenia bowiem nie mają takich uprawnień. Wynika to jednoznacznie z przepisów u.s.p. Ale kto by się tym w resorcie przejmował. Przecież nie będzie to pierwszy raz, gdy obchodzone są regulacje ustawowe lub wymyślane kompetencje sprzeczne z przepisami prawa. Propaganda to przykryje. Będzie można zakomunikować, że duch konstytucji i praworządności rozumianej tak, jak nam odpowiada, został zachowany i czuwa nad światłym przewodnikiem mas sędziowskich. Zapewne takie też komunikaty odczytamy na stronach internetowych MS wraz ze zdjęciem uśmiechniętej gawiedzi.

Tylko obywatele zagubieni wśród tych politycznych gierek będą cierpliwie czekać, aż ktoś wreszcie przypomni sobie, do czego ma służyć wymiar sprawiedliwości, i pojawią się sędziowie, aby rozstrzygnąć ich sprawy.

Autor jest sędzią Sądu Okręgowego w Kielcach, członkiem Zrzeszenia Sędziowie RP