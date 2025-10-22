Maszyny do wydawania wyroków

Trójpodział władzy ładnie wygląda w Konstytucji RP. Zgodnie z jej art. 10 ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą – sądy i trybunały.

Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza to nie zapisane słowa w konstytucji, ale „żyjące organizmy”, które dla swojej trwałości i skuteczności wymagają zaufania społecznego. Klarownie widać to w przypadku władzy ustawodawczej, która trwa tak długo, jak długo udaje się jej utrzymać poparcie społeczne. Podobnie poziom zaufania do władzy wykonawczej stanowi zarówno o autorytecie, jak i daje mandat i wzmacnia skuteczność w działaniu.