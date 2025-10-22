Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Maszyny do wydawania wyroków

Gdzie są narzędzia do komunikacji władzy sądowniczej ze społeczeństwem?

Publikacja: 22.10.2025 05:10

Rafał Rozwadowski: Gdzie są narzędzia do komunikacji władzy sądowniczej ze społeczeństwem?

Rafał Rozwadowski: Gdzie są narzędzia do komunikacji władzy sądowniczej ze społeczeństwem?

Foto: Adobe Stock

Rafał Rozwadowski

SPIS TREŚCI

  1. Komunikacja prawna w otoczeniu politycznych potyczek
  2. Niezawisłość sędziów daje prawo głosu
  3. Głos sędziów wzbudza zainteresowanie
  4. Sędziowie nie muszą pokornie znosić politycznych zaczepek

Trójpodział władzy ładnie wygląda w Konstytucji RP. Zgodnie z jej art. 10 ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą – sądy i trybunały.

Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza to nie zapisane słowa w konstytucji, ale „żyjące organizmy”, które dla swojej trwałości i skuteczności wymagają zaufania społecznego. Klarownie widać to w przypadku władzy ustawodawczej, która trwa tak długo, jak długo udaje się jej utrzymać poparcie społeczne. Podobnie poziom zaufania do władzy wykonawczej stanowi zarówno o autorytecie, jak i daje mandat i wzmacnia skuteczność w działaniu.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Mediacja to szansa na odciążenie sądów
Sądy i Prokuratura
Agata Łukaszewicz: Mediacja to szansa na odciążenie sądów
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Marek Domagalski: Honorarium nie powinno psuć relacji adwokata z klientem
Sądy i Prokuratura
Honorarium nie powinno psuć relacji adwokata z klientem
Jacek Skała: Prokuratorzy za bardzo nadstawiają karku w walce z przestępczością, aby dane o ich mają
Sądy i Prokuratura
Jacek Skała: Rząd kładzie na stole projekty nie do przyjęcia. Prokuratura i sądy zbankrutują
Nigdy chyba w historii RP władza wykonawcza nie pozwalała sobie na takie szykanowanie sędziów.
Sądy i Prokuratura
Upadek trójpodziału władzy
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Ochrona konsumenta nie chroni obrotu roszczeniami
Sądy i Prokuratura
Ochrona konsumenta nie chroni obrotu roszczeniami. Uwagi do wyroku TSUE
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama