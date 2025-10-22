Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Ma być abolicja w estońskim CIT. Ale fiskus ciągle nęka podatników

Skarbówka sprawdza spółki na estońskim CIT i kwestionuje rozliczenie z powodu braku terminowego podpisu pod sprawozdaniem. Po co, skoro Ministerstwo Finansów zamierza darować im winy? - pytają eksperci.

Publikacja: 22.10.2025 11:43

Ma być abolicja w estońskim CIT. Ale fiskus ciągle nęka podatników

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Od kiedy – zgodnie z dużą nowelizacją ustaw o PIT/CIT – ma obowiązywać abolicja dla spółek na estońskim CIT?
  • Dlaczego urzędy skarbowe kontrolują rozliczenia z estońskim CIT mimo planowanej abolicji?
  • Jakie są konsekwencje braku podpisu na sprawozdaniu finansowym dla spółek korzystających z estońskiego CIT?
  • Czy będzie można odzyskać nadpłacony podatek?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

W celu zwiększenia pewności obrotu gospodarczego proponujemy wyjątkowe rozwiązanie gwarantujące podatnikom, że skutecznie wybrali estoński CIT mimo niedopełnienia wszystkich wymaganych formalności. Tak pisze Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o CIT. Jednocześnie pracownicy urzędów sprawdzają spółki i podważają ich rozliczenia.

– W ostatnim tygodniu miałem informacje od trzech firm o prowadzonych przez urzędy skarbowe czynnościach sprawdzających i wezwaniach do korekty rozliczeń. Po co te kontrole, skoro ma być abolicja? Czy pracownicy urzędów nie znają planów ministerstwa? – zastanawia się Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Estoński CIT. Pożyczka dla podmiotu powiązanego to nie zawsze ukryty zysk
Estoński CIT
Estoński CIT. Pożyczka dla podmiotu powiązanego to nie zawsze ukryty zysk
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama