W celu zwiększenia pewności obrotu gospodarczego proponujemy wyjątkowe rozwiązanie gwarantujące podatnikom, że skutecznie wybrali estoński CIT mimo niedopełnienia wszystkich wymaganych formalności. Tak pisze Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o CIT. Jednocześnie pracownicy urzędów sprawdzają spółki i podważają ich rozliczenia.

– W ostatnim tygodniu miałem informacje od trzech firm o prowadzonych przez urzędy skarbowe czynnościach sprawdzających i wezwaniach do korekty rozliczeń. Po co te kontrole, skoro ma być abolicja? Czy pracownicy urzędów nie znają planów ministerstwa? – zastanawia się Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt.