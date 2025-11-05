Konkludentne uchylenie lub zmiana postanowień umowy

Jednakże gdy strony zastrzegły dokonanie czynności w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, nie określając skutków niezachowania tej formy, w razie wątpliwości poczytuje się, że była ona zastrzeżona wyłącznie do celów dowodowych (art. 76 k.c.). Zestawienie tych regulacji wywołuje wątpliwości ze względu na specyfikę niekiedy trudnych do przewidzenia w momencie zawierania umowy przyszłych relacji stron, które np. chcą dokonać czynności w ramach ogólnej umowy, ale bez wyraźnego zastrzeżenia w takiej umowie stosownej możliwości, czy w razie pojawienia się nowych okoliczności faktycznych niezależnych od stron, ale wpływających na przedmiot umowy, czy np. w sytuacjach, w których jedna ze stron, często wykorzystując jej silniejszą pozycję kontraktową, próbuje narzucić realizację innych świadczeń pozaumownych lub w pozaumownej wysokości, których to niespełnienie przez drugą ze stron może prowadzić do wypowiedzenia czy innego faktycznego zakończenia umowy „podstawowej” (brak określonych skonkretyzowanych zamówień). Przy czym są to tylko przykładowo wskazane hipotetycznie możliwe sytuacje rynkowe.