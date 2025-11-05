Sędzia przyjazny obywatelowi

Wizerunek sądów ma ogromne znaczenie społeczne. Jeśli bowiem sądy i sędziowie nie będą się cieszyli społecznym zaufaniem, to również ich wyroki nie będą szanowane. Dlatego też zewnętrzny obraz wymiaru sprawiedliwości ma podstawowe znaczenie dla budowy zaufania dla sądownictwa i kształtowania odrębnej, niezależnej pozycji władzy sądowniczej.

Niestety, w Polsce brak edukacji prawnej sprawia, że społeczeństwo wciąż postrzega ministra sprawiedliwości jako zwierzchnika sądów, choć – jak wiadomo – sądy są niezależne i niezawisłe, a władza sądownicza odrębna. Spuścizna pozaborcza i okresu PRL wciąż ma mocne przełożenie na brak dostatecznych gwarancji ustrojowych dla niezależnego sądownictwa. Sędziowie są zatem niezawiśli na tyle, na ile pozwoli na to władza ustawodawcza i wykonawcza. To sędziowie i sądy muszą dziś dojść do głosu i mieć w końcu swobodę i wolność budowy swojego wizerunku. Jedną z dróg do budowy takiego wizerunku i społecznej akceptacji jest integracja społeczeństwa i sądów.