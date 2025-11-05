Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Sędzia przyjazny obywatelowi

Sędziowie i sądy muszą dziś dojść do głosu i mieć w końcu swobodę i wolność budowy swojego wizerunku.

Publikacja: 05.11.2025 04:40

Sędziowie i sądy muszą dziś dojść do głosu i mieć w końcu swobodę i wolność budowy swojego wizerunku

Sędziowie i sądy muszą dziś dojść do głosu i mieć w końcu swobodę i wolność budowy swojego wizerunku.

Foto: Adobe Stock

Aneta Łazarska

Wizerunek sądów ma ogromne znaczenie społeczne. Jeśli bowiem sądy i sędziowie nie będą się cieszyli społecznym zaufaniem, to również ich wyroki nie będą szanowane. Dlatego też zewnętrzny obraz wymiaru sprawiedliwości ma podstawowe znaczenie dla budowy zaufania dla sądownictwa i kształtowania odrębnej, niezależnej pozycji władzy sądowniczej.

Niestety, w Polsce brak edukacji prawnej sprawia, że społeczeństwo wciąż postrzega ministra sprawiedliwości jako zwierzchnika sądów, choć – jak wiadomo – sądy są niezależne i niezawisłe, a władza sądownicza odrębna. Spuścizna pozaborcza i okresu PRL wciąż ma mocne przełożenie na brak dostatecznych gwarancji ustrojowych dla niezależnego sądownictwa. Sędziowie są zatem niezawiśli na tyle, na ile pozwoli na to władza ustawodawcza i wykonawcza. To sędziowie i sądy muszą dziś dojść do głosu i mieć w końcu swobodę i wolność budowy swojego wizerunku. Jedną z dróg do budowy takiego wizerunku i społecznej akceptacji jest integracja społeczeństwa i sądów.

Pozostało jeszcze 84% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Agata Łukaszewicz: Trwa ping-pong na zawiadomienia do prokuratury i wnioski do TK. W sądach coraz wi
Sądy i Prokuratura
Agata Łukaszewicz: Nudy nie ma i nie będzie
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Sędzia Jarosław Matras: Najgorsze jest debatowanie o tym samym bez końca
Sądy i Prokuratura
Jarosław Matras: Najgorsze jest debatowanie o tym samym bez końca
Swoboda wypowiedzi i demitologizacja przywracania praworządności
Sądy i Prokuratura
Swoboda wypowiedzi i demitologizacja przywracania praworządności
Prawo to sztuka wymagająca dobrej prezentacji
Sądy i Prokuratura
Prawo to sztuka wymagająca dobrej prezentacji
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Co oznacza wspomaganie organu wymiaru sprawiedliwości przez AI?
Sądy i Prokuratura
Ostrożność mocno wskazana
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama