Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

To nie ja zabiłem. Odpowiedzialność karna za eksces

Porozumienie ma kluczowe znaczenie w zasadach odpowiedzialności za współsprawstwo.

Publikacja: 19.11.2025 04:30

Porozumienie ma kluczowe znaczenie w zasadach odpowiedzialności za współsprawstwo.

Porozumienie ma kluczowe znaczenie w zasadach odpowiedzialności za współsprawstwo.

Foto: Adobe Stock

Piotr Kosmaty

Sąd Krajowy w Monachium 18 kwietnia 2006 r. orzekł wobec Piotra P. łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności, uznając, że dokonał on morderstwa oraz rabunku na osobie prostytutki. W uzasadnieniu wyroku sąd niemiecki wskazał m.in., że: „W momencie kiedy Ecaterina I. otworzyła rzekomemu klientowi drzwi mieszkania, mężczyzna o nazwisku L. zadał ofierze potężne ciosy przede wszystkim w głowę. Plan takiego ataku był uzgodniony z Piotrem P. Kiedy, silnie krwawiąc, Ecaterina I. straciła przytomność, L. zakleił, za pozwoleniem P., otwory oddechowe ofiary przyniesioną taśmą klejącą do paczek. Oskarżeni P. i L. mogli oczekiwać lub przewidzieć śmierć pani I. jako konsekwencję takiego sposobu postępowania. Działanie z przemocą i w następstwie tego skutek śmiertelny miały im umożliwić zabranie przedmiotów wartych kradzieży. Łup ten zamierzali zdobyć za cenę śmierci pani I. Po naocznym stwierdzeniu sposobu działania swego pomocnika P. wyszedł z mieszkania, ubezpieczając je z zewnątrz”.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Po ostatniej decyzji prezydenta o niepowołaniu 46 sędziów i odpowiedzi na nią ministra sprawiedliwoś
Sądy i Prokuratura
Agata Łukaszewicz: Zgody nie ma i nie będzie
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Sędzia Dorota Zabłudowska: Ustawa praworządnościowa jest niezbędna dla przywrócenia ładu konstytucyj
Sądy i Prokuratura
Dorota Zabłudowska: Nie stać nas na to, by płacić kolejne miliardy
Niezależność losowego przydziału spraw poszczególnym sędziom stanowi jedną z istotniejszych gwarancj
Sądy i Prokuratura
Niezależny, losowy przydział spraw
Nikt w Europie nie zrozumie, że sądownictwo krajowe usiłuje nie zapewnić obywatelom ochrony przed za
Sądy i Prokuratura
Tulipan w Trybunale
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Sędziowskiej Themis przydałaby się lekcja od prof. Ryszarda Piotrowskiego
Sądy i Prokuratura
Sędziowskiej Themis przydałaby się lekcja od prof. Ryszarda Piotrowskiego
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Materiał Promocyjny
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Reklama
Reklama
e-Wydanie