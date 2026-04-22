Betonowanie sądów

Opublikowane pomysły zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych, sprowadzające się w większości do powrotu do starych rozwiązań, i przekazanie uprawnienia do odwoływania prezesów sądów KRS wyglądają na próbę zabetonowania wpływu na sądownictwo na wypadek zmiany rządu w wyniku nadchodzących wyborów.

W mediach pojawił się projekt kolejnych zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Zakłada on przywrócenie samorządowi sędziowskiemu uprawnień słusznie skasowanych w ubiegłych latach. W szczególności chodzi tu o przywrócenie prawa do opiniowania kandydatów na sędziów, wyboru członków kolegium sądu. Nadto proponuje się dodanie takich uprawnień, jak uchwalanie regulaminu wyboru kandydatów na prezesa sądu czy uchwalanie regulaminu wyboru członków kolegium sądu.