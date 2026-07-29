Rzeczpospolita
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Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka: Nie widać usprawniania sądów

Sprawa, dla której ludzie protestowali, obradowały trybunały, a sędziów zawieszano, jakby zupełnie nie interesowała polityków – mówi „Rz” Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka, sędzia SR dla Warszawy-Woli, prezes zarządu warszawskiej Iustitii.

Publikacja: 29.07.2026 04:40

Nie widać usprawniania sądów

Nie widać usprawniania sądów

Foto: Adobe Stock

Agata Łukaszewicz

Mija rok od powołania Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości. Czuje pani zniecierpliwienie tempem przywracania praworządności w Polsce za jego rządów?

Osobiście bardzo szanuję jego decyzję sprzed roku, by zostawić togę i własny komfort i spróbować wskrzesić zawiedzione nadzieje Polek i Polaków na zmiany w sądach i na sprawiedliwość dla tych, którzy zepchnęli nasz kraj w prawną anarchię. Tym trudniej pewnie mówić o tym, co w procesie przywracania praworządności w Polsce wciąż niedomaga.

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