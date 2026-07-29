Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka: Nie widać usprawniania sądów

Mija rok od powołania Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości. Czuje pani zniecierpliwienie tempem przywracania praworządności w Polsce za jego rządów?

Osobiście bardzo szanuję jego decyzję sprzed roku, by zostawić togę i własny komfort i spróbować wskrzesić zawiedzione nadzieje Polek i Polaków na zmiany w sądach i na sprawiedliwość dla tych, którzy zepchnęli nasz kraj w prawną anarchię. Tym trudniej pewnie mówić o tym, co w procesie przywracania praworządności w Polsce wciąż niedomaga.