Monika Frąckowiak: Dla dobra państwa trzeba rozmawiać

Stowarzyszenia sędziowskie dość ostro zareagowały na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Zgodnie apelują do władz o podjęcie działań w sprawie wykonania zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sędziów legalnie wybranych przez Sejm, a niedopuszczonych do orzekania. Krajowa Rada Sądownictwa zareaguje na ten apel? Jak to zrobi?

Rola Krajowej Rady Sądownictwa sprowadza się tu do apelowania. W procesie powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie odgrywamy bowiem żadnej roli. Podjęliśmy na ostatnim posiedzeniu rady uchwałę w tej sprawie, zresztą już drugą w naszej kadencji, a dotyczącą kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym. Rada wezwała uprawnione organy państwa do podjęcia niezwłocznych działań w celu przywrócenia jego prawidłowego funkcjonowania zgodnie z Konstytucją RP. Według rady obecny stan ogranicza konstytucyjną ochronę prawną obywateli, uniemożliwia radzie skuteczne składanie wniosków do Trybunału oraz pozbawia prezydenta prawa do inicjowania rozstrzygania sporów kompetencyjnych.