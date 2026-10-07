Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Monika Frąckowiak: Dla dobra państwa trzeba rozmawiać

W procesie powołania sędziów TK KRS nie odgrywa żadnej roli – mówi sędzia Monika Frąckowiak, członek prezydium Krajowej Rady Sądownictwa.

Publikacja: 07.10.2026 05:50

Monika Frąckowiak: W procesie powołania sędziów TK KRS nie odgrywa żadnej roli

Monika Frąckowiak: W procesie powołania sędziów TK KRS nie odgrywa żadnej roli

Foto: PAP/Stach Leszczyński

Agata Łukaszewicz

Stowarzyszenia sędziowskie dość ostro zareagowały na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Zgodnie apelują do władz o podjęcie działań w sprawie wykonania zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sędziów legalnie wybranych przez Sejm, a niedopuszczonych do orzekania. Krajowa Rada Sądownictwa zareaguje na ten apel? Jak to zrobi?

Rola Krajowej Rady Sądownictwa sprowadza się tu do apelowania. W procesie powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie odgrywamy bowiem żadnej roli. Podjęliśmy na ostatnim posiedzeniu rady uchwałę w tej sprawie, zresztą już drugą w naszej kadencji, a dotyczącą kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym. Rada wezwała uprawnione organy państwa do podjęcia niezwłocznych działań w celu przywrócenia jego prawidłowego funkcjonowania zgodnie z Konstytucją RP. Według rady obecny stan ogranicza konstytucyjną ochronę prawną obywateli, uniemożliwia radzie skuteczne składanie wniosków do Trybunału oraz pozbawia prezydenta prawa do inicjowania rozstrzygania sporów kompetencyjnych.

Pozostało jeszcze 80% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama