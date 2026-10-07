Rzeczpospolita
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Groźni e-uwodziciele

Zmiana podstaw tymczasowego aresztowania uderzy w ofiary groomingu.

Publikacja: 07.10.2026 05:00

Z punktu widzenia ochrony dzieci przed groomingiem niepokojąco brzmią zapowiedzi zmiany przepisów pr

Z punktu widzenia ochrony dzieci przed groomingiem niepokojąco brzmią zapowiedzi zmiany przepisów procedury karnej stosowania środków zapobiegawczych mających zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania karnego.

Foto: Adobe Stock

Piotr Kosmaty

Child grooming to akt pedofilski polegający na zjednywaniu sobie dziecka za pośrednictwem sieci teleinformatycznej (np. chat, blog, komunikatory internetowe itp.) celem zainicjowania między dorosłym a dzieckiem kontaktów seksualnych. Uwodzenie dziecka za pomocą sieci teleinformatycznych jest swoistego rodzaju psychomanipulacją.

Niewątpliwie grooming jest zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym dla dzieci, gdyż generują go osoby o zaburzeniach preferencji seksualnych w postaci pedofilii. Są one zazwyczaj mocno zdeterminowane, aby pozyskać dziecko do zaspokojenia popędu płciowego, o czym świadczy podejmowanie czasochłonnego procesu uwodzenia dziecka. W ustawie z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 206, poz. 1589) poddano kryminalizacji czyny polegające na zjednywaniu dziecka w celu jego seksualnego wykorzystania.

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