Pani sędzio, Sąd Najwyższy przeżywa trudne chwile. Konsensusu brak, a i chaos wygląda na coraz większy. Trudno się odnaleźć w tej rzeczywistości i normalnie pracować?

Sąd Najwyższy przeżywa trudne chwile od blisko dziesięciu lat. Gdy z końcem 2015 r. rozpoczął się „skok na Trybunał Konstytucyjny”, bo tak trzeba nazwać odebranie w środku nocy 3 grudnia 2015 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę ślubowania od osób wybranych nie tylko na wolne stanowiska sędziów TK, lecz także zajęte na mocy wcześniejszej decyzji Sejmu, a potem obsadzenie pani Julii Przyłębskiej w roli prezesa TK, to od komentujących te zdarzenia słyszałam: wy będziecie następni. Odpowiadałam naiwnie, że to niemożliwe, bo system prawny ma bezpieczniki. Okazało się, że nie ma takiego bezpiecznika, którego nie dałoby się wyłączyć, gdy znajdą się osoby gotowe współdziałać z siejącymi destrukcję dla osobistych korzyści.