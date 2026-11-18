Perspektywa unijna praworządności – według strony internetowej Komisji Europejskiej praworządność „to jedna z podstawowych wartości UE” – i „to gwarancja demokracji oraz praw i wolności obywateli”. Na praworządność składają się: „legalność prawa, pewność prawa, zakaz arbitralności w działaniu władz wykonawczych, skuteczna ochrona sądowa przez niezależne i bezstronne sądy przy poszanowaniu praw podstawowych, podział władzy oraz równość wobec prawa”. Z tych wartości można przypisać sądom odpowiedzialność za pewność i skuteczność prawa oraz efektywną ochronę sądową obejmującą poszanowanie praw podstawowych UE.