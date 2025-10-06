Rzeczpospolita
Kiedy podmiot zagraniczny wystawi fakturę w KSeF

Zagraniczna firma mająca biuro, magazyn lub zespół pracowników w Polsce, które aktywnie uczestniczą w transakcjach, może być uznana za posiadającą w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności. A to oznacza obowiązki w KSeF.

Publikacja: 06.10.2025 05:50

Foto: Adobe Stock

Karolina Mnich

SPIS TREŚCI

  1. Kiedy obowiązkowy KSeF wchodzi w życie?
  2. Czym jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej?
  3. Na czym polega stałość zaplecza personalnego i technicznego?
  4. Czy jeżeli w transakcji będzie uczestniczyć stałe miejsce prowadzenia działalności, to będzie obowiązek wystawiania faktur w KSeF?
  5. W jaki sposób będą przekazywane faktury wystawiane w KSeF?
  6. Jeśli zagraniczny podmiot nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, to czy będzie musiał wystawiać faktury w KSeF? 

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) stanowi istotny krok w kierunku centralizacji i ujednolicenia procesu fakturowania w polskim obrocie gospodarczym. Nowe regulacje budzą wiele pytań, szczególnie wśród zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski.

Jednym z kluczowych zagadnień w tym kontekście jest pojęcie „stałe miejsce prowadzenia działalności” (ang. fixed establishment, FE), które – mimo braku jednoznacznej definicji w ustawie o VAT – ma istotne znaczenie praktyczne. Zgodnie z przepisami zagraniczni podatnicy VAT mający w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej są zobowiązani do wystawiania faktur w KSeF, jeśli to miejsce uczestniczy w realizowanej transakcji.

