Kas fiskalnych powinni używać przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub tzw. rolnikom ryczałtowym. Część podatników korzysta jednak ze zwolnień z obowiązku posiadania i stosowania kasy fiskalnej. Zwolnienia te są regularnie przedłużane, te obecne obowiązują do 31 grudnia 2027 r. i mogą dotyczyć wybranych kategorii towarów lub usług, ale także całej sprzedaży, która powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy, jeśli obrót ze sprzedaży osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub rolnikom ryczałtowym nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 tys. zł. Zwolnienia są szczegółowo określone w ministerialnym rozporządzeniu. Zgodnie z nim do końca marca br. nie musieli stosować kas fiskalnych m.in. ci podatnicy, którzy od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2026 r. kontynuowali świadczenie usług parkingu. Wszystko miało się zmienić od 1 kwietnia: pobieranie od mieszkańców opłat za wjazd na osiedlowy parking oznaczało dla spółdzielni wymóg zakupu kasy fiskalnej i drukowania paragonów. W ostatniej chwili (cztery dni przez terminem wejścia w życie tego obowiązku) minister finansów i gospodarki zmienił jednak kłopotliwe przepisy.

Spółdzielnie mieszkaniowe zachowały zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych w odniesieniu do usług parkingowych, jeśli są one świadczone na rzecz: członków spółdzielni, osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz właścicieli lokali w budynkach administrowanych przez spółdzielnię. Zwolnienie obejmuje również usługi parkingowe świadczone przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali, a także usługi parkingu świadczone przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe na rzecz podmiotów zamieszkujących na ich terenie na podstawie: umowy najmu, umowy dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze dotyczącej lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe. W uzasadnieniu wskazano, że objęcie obowiązkiem kas usług parkingowych świadczonych przez spółdzielnie i wspólnoty dla własnych mieszkańców byłoby nieproporcjonalnym obciążeniem administracyjnym. Poza tym w sytuacjach, gdzie obrót jest w pełni transparentny (np. opłaty doliczane są do czynszu), tradycyjny paragon papierowy nie jest niezbędny do kontroli podatkowej. Na temat tej zmiany piszemy w artykule pt. „Wynajem miejsca postojowego bez kasy fiskalnej”.

Nowelizacja wprowadziła także zwolnienie ze stosowania kas dla sprzedaży towarów przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie i nie mają stałego zasilania elektrycznego, a towar jest wydawany mechanicznie bez użycia prądu. Ministerstwo przyznało, że urządzenia przyjmujące bilon, a wydające towar (np. zabawki, słodycze) bez udziału zasilania elektrycznego, nie mogą zostać zintegrowane z kasami online. Koszt doprowadzenia infrastruktury energetycznej do takich punktów (np. wolnostojących automatów na pasażach handlowych) przekraczałby wielokrotnie wartość generowanego obrotu.

Zapraszam do lektury poradnika Biznes – bezpieczna firma.