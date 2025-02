Wyjaśnienia ZUS zostały wydane w związku ze sprawą przedsiębiorcy, który zauważył, że w ostatnich latach na świecie rozwija się tendencja polegająca na wprowadzaniu tzw. sabbaticalu, czyli urlopu regeneracyjnego dla pracowników. Jest to forma motywacji załogi, polegająca na kilkutygodniowym lub kilkumiesięcznym zwolnieniu z pełnienia obowiązków służbowych, najczęściej płatnym. Udzielany jest on przeważnie doświadczonym pracownikom, którzy narażeni są na stres wynikający z dużej odpowiedzialności. Takie działanie jest oceniane też jako leżące w interesie przedsiębiorstwa. Pozwala bowiem na utrzymanie kluczowych pracowników w jak najlepszej formie, co przekłada się na kondycję całej firmy. Z biegiem lat spada bowiem motywacja i zaangażowanie w pracę.