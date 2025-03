Nadchodzą zmiany w Małym ZUS Plus. Co oznaczają dla firm

Mały ZUS plus umożliwia przedsiębiorcom płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, obliczanych od dochodu z tytułu prowadzanej działalności gospodarczej osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Ulga ta nie obejmuje składki zdrowotnej.

Zgodnie z przepisami z prawa do Małego ZUS plus można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. ZUS uznaje, że przepis ten wprowadza karencję trzech lat w korzystaniu z Małego ZUS plus. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stoi jednak na stanowisku, że wystarczą dwa lata przerwy.