Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zatrudnia osoby na umowie o pracę. Zgodnie z przyjętą u niego praktyką, raz w roku, uznaniowo, przekazuje pracownikom karty podarunkowe. Są one wręczane zarówno obecnym, jak i byłym pracownikom (po ustaniu zatrudnienia). Nie zależą natomiast od indywidualnej oceny zatrudnionej osoby, ale od możliwości finansowych spółki. Wartość takiej karty podatkowej jest ustalana w stałej podstawie dla wszystkich pracowników firmy. Kwestie związane z tym benefitem nie zostały natomiast uregulowane w regulaminie wynagradzania, ani w umowach o pracę, ani też w innych dokumentach wewnętrznych przedsiębiorstwa.