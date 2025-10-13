Rzeczpospolita
Benefity dla byłego pracownika oskładkowane

Wartość kart podarunkowych przekazanych byłym pracownikom po ustaniu zatrudnienia stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Publikacja: 13.10.2025 15:33

Benefity dla byłego pracownika oskładkowane

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Paulina Szewioła

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zatrudnia osoby na umowie o pracę. Zgodnie z przyjętą u niego praktyką, raz w roku, uznaniowo, przekazuje pracownikom karty podarunkowe. Są one wręczane zarówno obecnym, jak i byłym pracownikom (po ustaniu zatrudnienia). Nie zależą natomiast od indywidualnej oceny zatrudnionej osoby, ale od możliwości finansowych spółki. Wartość takiej karty podatkowej jest ustalana w stałej podstawie dla wszystkich pracowników firmy. Kwestie związane z tym benefitem nie zostały natomiast uregulowane w regulaminie wynagradzania, ani w umowach o pracę, ani też w innych dokumentach wewnętrznych przedsiębiorstwa. 

