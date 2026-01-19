Rzeczpospolita
Usługi chmury z podatkiem u źródła czy bez

Ostatnio zmieniło się podejście sądów administracyjnych do opodatkowania usług udostępniania przestrzeni serwerowej. Coraz częściej uznają one, że nowoczesna infrastruktura informatyczna może pełnić funkcję „urządzenia przemysłowego”.

Publikacja: 19.01.2026 04:50

Foto: Adobe Stock

Marek Kończak, Justyna Adamska

SPIS TREŚCI

  1. Opodatkowanie usług chmurowych zdaniem fiskusa
  2. Opodatkowanie usług chmurowych – dotychczasowe stanowisko sądów
  3. Użytkowanie urządzenia przemysłowego – zmiana na niekorzyść podatników i płatników
  4. Usługi chmury z podatkiem u źródła czy bez – zdaniem autora

W dobie galopującego rozwoju technologicznego coraz więcej polskich przedsiębiorstw nabywa usługi chmurowe od zagranicznych kontrahentów. W związku z tym rośnie znaczenie kwestii prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych przez nabywców takich usług. Okazuje się bowiem, że zmiany podejścia podatkowego w tym zakresie są nie mniej dynamiczne niż sam postęp technologiczny.

Usługi chmurowe mogą obejmować m.in. tzw. hosting (zapewnianie miejsca na współdzielonym serwerze), udostępnianie serwerów wirtualnych i oprogramowania w chmurze, przechowywanie danych oraz zapewnianie platform do tworzenia aplikacji. Najwięcej wątpliwości budzą obowiązki nabywców tych usług w zakresie podatku u źródła, w sytuacji gdy płatność dokonywana jest na rzecz usługodawcy niebędącego polskim rezydentem podatkowym. Zgodnie z ustawą o CIT opodatkowaniu podatkiem u źródła podlegają przychody nierezydentów m.in. z tytułu opłat za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego (por. art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).

