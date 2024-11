Apteka dla aptekarza? Nierozwiązany problem branży farmaceutycznej

Nowelizacja prawa farmaceutycznego znana jako „Apteka dla Aptekarza 2.0” (AdA) wprowadziła zakaz przejmowania aptek przez podmioty inne niż farmaceuci oraz w przypadku, kiedy farmaceuta kontroluje co najmniej cztery apteki ogólnodostępne. Przepisy regulujące rynek aptek trafiły – jako „wrzutka” – do rządowego projektu ustawy o ubezpieczeniach eksportowych na etapie pierwszego czytania. Sejm przyjął je w lipcu 2023 r. We wrześniu Andrzej Duda podjął decyzję, że zmiany w prawie farmaceutycznych trafią do TK w trybie kontroli następczej.