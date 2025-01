Sąd Najwyższy: odmowa absolutorium nie narusza dóbr osobistych członka zarządu

Płeć pasażera kolei to dane chronione przez RODO. Wyrok TSUE

TSUE uznał, że przewoźnik kolejowy nie może wymagać zaznaczenia formy grzecznościowej (Pan/Pani) przy zakupie biletów online. Nie jest to bowiem niezbędne do wykonania usługi, a służy tylko do personalizacji przekazu marketingowego.