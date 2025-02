Podczas poniedziałkowego wystąpienia premier Donald Tusk kilkakrotnie zapowiadał działania na rzecz usunięcia biurokratycznych barier dla przedsiębiorców. Z kolei minister finansów Andrzej Domański zapowiedział kilka konkretnych działań ograniczających sprawozdawczość podatkową. Wiele innych zmian może nastąpić za sprawą pakietu zmian w różnych ustawach, który już od wiosny ubiegłego roku szykuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Prace te, dotychczas ślimaczące się, ostatnio przyspieszyły. Zajmuje się nimi Komitet Stały Rady Ministrów, a to może oznaczać rychłe przyjęcie projektu przez rząd i skierowanie go do Sejmu.