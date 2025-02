Samochód w leasingu a ubezpieczenia komunikacyjne. Poradnik dla leasingobiorców

W poradniku zwrócono przede wszystkim uwagę, w związku z tym, że – przez cały okres trwania umowy leasingu – leasingowany pojazd pozostaje własnością firmy leasingowej, a leasingobiorca jest jedynie jego użytkownikiem, to decydujący głos w sprawie ubezpieczenia takiego pojazdu należy do leasingodawcy.

Co to oznacza w praktyce dla korzystającego (leasingobiorcy)? „Przede wszystkim należy pamiętać, że zarówno o zakresie ubezpieczenia pojazdu, a więc czy ma to być np. samo ubezpieczenie OC czy tzw. pakiet komunikacyjny (OC + AC + ew. inne ryzyka dobrowolne, takie jak np. assistance czy auto szyby), jak i o wyborze konkretnego zakładu ubezpieczeń, w którym ma zostać wykupiona polisa – będzie, co do zasady, decydować leasingodawca (szczegółowe wymagania w tym zakresie może określać umowa leasingu)” - czytamy w poradniku.