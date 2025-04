Podstawowym mechanizmem chroniącym interesy klientów biur podróży jest zabezpieczenie umów w postaci gwarancji. Wynoszą one od 0,5 do 6 proc. rocznego przychodu. Jednak wymóg minimalnej sumy gwarancyjnej został skonstruowany tak, że ewentualne zawarcie kilku umów gwarancji prowadziło do zwielokrotnienia sumy gwarancyjnej, a nie podziału w ramach wymaganej przepisami minimalnej sumy gwarancyjnej.

– Aby ułatwić przedsiębiorcom pozyskiwanie zabezpieczenia, uzasadnione wydaje się wprowadzenie możliwości, aby wymóg minimalnej sumy gwarancyjnej mógł być spełniany również poprzez zawarcie kilku umów, których łączna wartość będzie nie mniejsza niż wymagana minimalna suma gwarancyjna – czytamy z uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o imprezach turystycznych. Takie rozwiązanie zostanie wprowadzone dzięki dodaniu do ustawy art. 7 ust. 2a.