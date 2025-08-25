W sobotę 23 sierpnia weszła w życie, jak niektórzy oceniają, najistotniejsza od 10 lat, nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego. Komu ona ma służyć, przedsiębiorcom szukającym w restrukturyzacji ratunku czy ich wierzycielom liczącym na uratowanie swoich należności?

Nowelizacja służy uporządkowaniu wzajemnych realizacji stron tych postępowań. Jest raczej wyważona i może w niektórych sytuacjach pomóc w zawarciu układu, czyli działać na korzyść dłużnika, ale w innych przyjęte rozwiązania mogą mu utrudnić przyjęcie układu niekorzystnego dla niektórych wierzycieli. Na pewno wprowadza większy stopień pewności co do prawa i daje szansę na przyjęcie układu. A ponieważ układ co do zasady działa na korzyść zarówno wierzycieli , jak i dłużnika, podstawowym mechanizmem kontrolnym jest test zaspokojenia, czyli porównanie szans na zaspokojenie w układzie i w upadłości.