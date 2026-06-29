Aplikacja mObywatel
Jak podkreśla w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji, usługa Firma rozwija się jako coraz bardziej kompleksowe narzędzie dla przedsiębiorców. Umożliwia zakładanie pierwszej działalności gospodarczej poprzez wysłanie wniosku CEIDG-1 bezpośrednio z aplikacji, sprawdzanie danych firmy oraz pobieranie zaświadczenia z CEIDG.
Nowością jest możliwość zarządzania statusem firmy za pośrednictwem aplikacji. Wprowadzone właśnie funkcje pozwalają przedsiębiorcy zawiesić działalność gospodarczą na czas określony lub nieokreślony oraz wznowić ją po okresie zawieszenia. Użytkownik może dostosować wskazane wcześniej daty zmiany statusu firmy, w tym termin planowanego zawieszenia działalności, albo całkowicie z niego zrezygnować. Wszystko to za pośrednictwem telefonu i prostych wniosków dostępnych w aplikacji.
Jak zaznacza resort cyfryzacji, wszystkie działania realizowane są bezpośrednio w aplikacji, a wnioski przekazywane są do CEIDG wprost z mObywatela. Po akceptacji wniosku przez urząd użytkownik zobaczy w usłudze Firma zaktualizowany status swojej działalności gospodarczej.
Z usługi skorzystać mogą osoby pełnoletnie posiadające polskie obywatelstwo, które mają dodany mDowód w aplikacji i mają aktywny profil zaufany.
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Nowością jest również widoczny w usłudze Firma skrót o nazwie Pełnomocnicy. Użytkownik może dzięki niemu otworzyć listę przypisanych do działalności gospodarczej pełnomocników i prokurentów, według danych w CEIDG. Jeśli w tej roli występuje osoba prawna, na liście w aplikacji widoczny będzie także jej numer KRS.
Jeśli przedsiębiorca zechce usunąć z listy pełnomocnika lub prokurenta, wystarczy nacisnąć Usuń obok wybranego nazwiska lub nazwy. Po potwierdzeniu decyzji przez użytkownika aplikacja wyśle podpisany podpisem zaufanym wniosek do CEIDG. Usunięty z listy pełnomocnik lub prokurent nie będzie już na niej widoczny.
Nowości wdrażane są od wersji 4.85.0 aplikacji mObywatel.
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