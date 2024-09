System kaucyjny od stycznia 2025. Jak przygotować się do zmian?

Czy gminy mają jakieś obowiązki w związku z systemem kaucyjnym, który od stycznia 2025 r. ma objąć m.in. butelki plastikowe?

Nie ma żadnego przepisu nakładającego bezpośrednio na gminy jakikolwiek obowiązek związany z systemem kaucyjnym, co oznacza, że gminy nie mają żadnych obowiązków związanych z wprowadzeniem w Polsce systemu kaucyjnego. Muszą jednak, oczywiście, dostosować swoje działania do wejścia w życie systemu kaucyjnego w momencie, gdy będzie już jasne kiedy i w jakim kształcie ten system wchodzi w życie. W swoim stanowisku do projektu nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 3 września Rządowe Centrum Legislacji zwraca uwagę, że – biorąc pod uwagę obecny etap prac nad projektem oraz obowiązek notyfikowania projektu Komisji Europejskiej – wejście w życie kolejnej nowelizacji ustawy przed końcem 2024 r. nie wydaje się możliwe. Stanowisko to interpretuję w ten sposób, że nie zdążymy z korektą systemu kaucyjnego do końca roku, a to oznacza, że w systemie kaucyjnym jednak pozostaną opakowania po produktach mlecznych. Do wdrożenia systemu kaucyjnego należy zatem przygotowywać się na obecnych warunkach, a nie na tych proponowanych w nowelizacji, bez opakowań po produktach mlecznych. Dopiero w nowym roku, gdy ewentualnie wejdzie w życie nowelizacja ustawy, o ile ostatecznie przyjmie kształt proponowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wycofywane byłyby z systemu kaucyjnego opakowania po produktach mlecznych. A to nie jedyne zmiany, które planuje ministerstwo – kwestia rozliczeń VAT, niezwróconej kaucji, logistyki zwrotnej...