Do takiej konstatacji doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Rozpatrywał on sprawę, której kanwą był wniosek dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wystąpił on do Sejmiku Województwa Łódzkiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Województwa Łódzkiego – J.C. poprzez odwołanie ze stanowiska. Podniósł w nim, że ze względu na powołanie go na stanowisko dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a co za tym idzie zmianę osoby pełniącej tę funkcję, zachodzi konieczność doboru kadry kierowniczej, która w sposób efektywny, poprzez najwłaściwszy dobór metod i środków, będzie dążyła do optymalnego realizowania polityki rolnej państwa w szczególności w zakresie niezakłóconego wspierania przez oddział terenowy KOWR rolników indywidualnych zamieszkałych w gminie, powiecie, województwie przez przekazywanie środków finansowych, organizowanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości. Dyrektor podkreślił, że zamiar rozwiązania stosunku pracy nie ma żadnego związku z wykonywaniem przez radnego mandatu.