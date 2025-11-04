Jeśli powierzenie innej pracy stanowi polecenie pracodawcy, to pracownik samorządowy ma obowiązek jego wykonania. Dotyczy to jednak polecenia, które mieści się w granicach określonych w art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych. Przepis ten umożliwia powierzenie pracownikowi samorządowemu wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę, po spełnieniu określonych warunków. Po pierwsze, taka zmiana jest uzasadniona potrzebą instytucji, w której pracownik jest zatrudniony. Po drugie, „inna praca” musi być zgodna z kwalifikacjami pracownika. Po trzecie, pracę taką można powierzyć na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym i po czwarte, w tym okresie przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego.

Powierzenie innej pracy powinno być podyktowane przyczynami obiektywnymi. Nie może stanowić formy ukarania pracownika. Jeśli mieści się w granicach prawa, nie może on odmówić wykonania polecenia przełożonych. W przeciwnym razie musi się liczyć z odpowiedzialnością porządkową, a w skrajnych sytuacjach uznaniem tej odmowy za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Więcej na ten temat piszemy w „Tygodniku Urzędników”. Zapraszam do lektury.