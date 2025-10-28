Pracownika samorządowego, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, można przenieść na wyższe stanowisko, jeśli wykazuje on inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Takie bardzo ogólne wymogi określa ustawa o pracownikach samorządowych, przyznając szefowi uznaniowość w awansowaniu podwładnego.

Osoba pominięta przy awansie nie ma roszczenia o przeniesienie na wyższe stanowisko. Jednak pracodawcę samorządowego obowiązują również przepisy Kodeksu pracy dotyczące równego traktowania pracowników i zakazu dyskryminowania. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, Kodeks pracy uznaje m.in. różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika, którego skutkiem jest niekorzystne ukształtowanie jego wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą. Na tę podstawę (art. 183b Kodeksu pracy) może powoływać się pracownik, występując z roszczeniem. Dyskryminowany pracownik musi jedynie uprawdopodobnić naruszenie zasady równego traktowania. To pracodawca musi wykazać, że nie dyskryminował pracownika i kierował się obiektywnymi powodami przy awansowaniu innej osoby.

Z tych powodów pracodawca samorządowy powinien zapewnić sobie możliwość wykazania, że jego decyzje o awansie pracownika lub pracowników podyktowane są obiektywnymi, merytorycznymi przesłankami.

