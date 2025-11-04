Reklama
Czy gmina może „pożyczyć” środki z funduszu socjalnego?

Nie ma prawnej możliwości, by „pożyczyć” środki z funduszu socjalnego w celu pokrycia deficytu w budżecie gminy. Środkami tymi wójt nie może dowolnie dysponować.

Publikacja: 04.11.2025 04:50

Czy gmina może „pożyczyć” środki z funduszu socjalnego?

Czy gmina może „pożyczyć” środki z funduszu socjalnego?

Foto: Adobe Stock

Marcin Nagórek

W związku z trudnościami finansowymi gminy pod koniec roku, pojawił się pomysł, żeby – zamiast zaciągnąć kredyt na przejściowy deficyt – „pożyczyć” środki z funduszu socjalnego. Czy jest to zgodne z przepisami finansowymi? Czy wójt gminy, podejmując taką decyzję, może odpowiadać w trybie dyscypliny finansów publicznych?

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej „Fundusz” lub ZFŚS) i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu. Jest on przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. W art. 2 pkt. 1 ww. ustawy zdefiniowano działalność socjalną jako usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

