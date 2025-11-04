Czy gmina może „pożyczyć” środki z funduszu socjalnego?

W związku z trudnościami finansowymi gminy pod koniec roku, pojawił się pomysł, żeby – zamiast zaciągnąć kredyt na przejściowy deficyt – „pożyczyć” środki z funduszu socjalnego. Czy jest to zgodne z przepisami finansowymi? Czy wójt gminy, podejmując taką decyzję, może odpowiadać w trybie dyscypliny finansów publicznych?

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej „Fundusz” lub ZFŚS) i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu. Jest on przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. W art. 2 pkt. 1 ww. ustawy zdefiniowano działalność socjalną jako usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.