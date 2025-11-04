Na dzieci spoza gminy nie można nakładać dodatkowej opłaty

Do takiego wniosku doszedł Wojewoda Podlaski, który w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sejnach zmieniającej uchwałę w sprawie statutu miejskiego żłobka. W kwestionowanej uchwale znalazł się zapis, iż dzieci spoza miasta Sejny, z terenu gminy, w której funkcjonuje żłobek, mogą zostać do niego przyjęte w danym roku szkolnym, po podpisaniu umowy ze żłobkiem i uiszczaniu comiesięcznej dodatkowej opłaty. Jej wysokość ma odpowiadać równowartości dofinansowania, jakie miałaby pokryć gmina w przypadku zawarcia porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku, gdyby na jej terenie nie funkcjonował żłobek gminny.