Ignorowanie orzecznictwa godzi w dobro ludzi i sądownictwa

Stosowanie prawa podatkowego to nie lada wyzwanie. Niejasne, często zmieniające się przepisy wywołują wiele wątpliwości i sporów, które ostatecznie w większości przypadków trafiają na wokandy sądów. W konsekwencji to właśnie orzecznictwo sądowe rozstrzyga o tym, jak interpretować prawo podatkowe. Niestety, urzędnicy starają się tego nie dostrzegać. Poważną przestrogą przed taką praktyką powinien być jednak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 6 czerwca 2024 r.