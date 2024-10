Wpis do ewidencji zabytków nie może być arbitralny

Prezydent miasta zmienił zarządzenie w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków. Jedna z właścicielek nieruchomości złożyła na to zarządzenie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. W skardze zarzucono m.in. błędne przyjęcie przez prezydenta, że nieruchomość skarżącej w dalszym ciągu spełnia przesłanki wskazujące na posiadanie przez nią cech zabytkowych uzasadniających umieszczenie w ewidencji oraz zaniechanie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków dokonania oględzin tej nieruchomości przed wpisaniem jej do ewidencji zabytków.