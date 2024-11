Kanwą orzeczenia była sprawa właściciela nieruchomości, który nie złożył deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020, 2021 i 2022 roku. Wezwany przez wójta do dopełnienia tego obowiązku odpowiedział, że nie złoży deklaracji, ponieważ składał je co roku i nie ma sensu tego powielać. Według niego nie ma podstawy prawnej do wyliczenia opłaty za obecny rok oraz lata poprzedzające. Wyjaśnił, że płacił za śmieci w sposób ciągły jednak w 2018 r. odpady nie były odbierane pomimo, że za tę usługę płacił. W 2019 r. śmieci były wystawiane, lecz nie były odbierane. Zaznaczył przy tym, że jest mu obojętne komu będzie płacił za odbiór odpadów, a w zaistniałej sytuacji był zmuszony zawrzeć umowę z firmą prywatną, która zajmuje się tego rodzaju działalnością.

W związku z tym wójt wszczął postępowanie, które zakończyło się wydaniem decyzji o określeniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2020, 2021 i 2022.

Gminny system gospodarowania odpadami

Właściciel nieruchomości odwołał najpierw do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), a następnie do sądu. W obu przypadkach rację przyznano gminie.

SKO wskazało, że dopuszczalne jest określenie wysokości opłaty wstecz - za okresy, co do których nie złożono deklaracji. Zaznaczono, że podmioty zobowiązane do uiszczenia omawianej opłaty nie mają swobody kształtowania treści stosunku prawnego, w szczególności wysokości opłaty, jej obniżenia lub odstąpienia od jej pobrania. Elementy te określa bowiem ustawa oraz akt prawa miejscowego w zakresie wskazanym w ustawie. Jak zaznaczono, właściciel każdej nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek poddać się rygorem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i nie zwalnia takiego właściciela samodzielne zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Strona może zawrzeć umowę z firmą prywatną, ale nie zwalnia jej to z obowiązku wywiązywania się z prawem przewidzianych obowiązków w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i regularnego uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.

Opłata nie jest świadczeniem wzajemnym

Na takim samym stanowisku stanął sąd. W uzasadnieniu podkreślono, że element "odpłatności", który występuje w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie oznacza jej "warunkowości" rozumianej w ten sposób, że obowiązek ponoszenia tej opłaty uzależniony jest od wykonywania przez gminę (lub jej jednostki) obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Powołując się na orzecznictwo wskazano, że opłata nie jest bowiem świadczeniem wzajemnym uiszczanym za wykonaną przez gminę usługę, lecz wynika z ustawowego obowiązku partycypowania przez właścicieli nieruchomości w kosztach gospodarowania odpadami komunalnymi ponoszonymi przez gminę, na terenie której położona jest nieruchomość stanowiąca przedmiot własności podmiotu zobowiązanego do zapłaty tej opłaty.

Sąd wyjaśnił przy tym, iż w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości powinien na koszt gminy przekazać odpady komunalne uprawnionemu podmiotowi. Jak zaznaczono, powyższe nie zwalnia jednak właściciela nieruchomości z obowiązku uiszczenia opłaty.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 12 września 2024 roku.

Sygnatura akt: I SA/Rz 231/24