Jak ustalić odszkodowanie za grunt wywłaszczany pod drogę?

Odpowiedź na to pytanie należy rozpocząć od wskazania na uprawnienia gminy w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, jak i wydawania indywidualnych aktów w zakresie planowania przestrzennego. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen- nym (tekst jedn. DzU z 2024 r., poz. 1130; dalej u.p.z.p.) przyznaje wyłączne kompetencje gminie w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego o charakterze lokalnym. To gmina jest uprawniona do uchwalania planów ogólnych oraz planu zagospodarowania przestrzennego. W myśl art. 13a ust. 7 i art. 14 ust. 8 u.p.z.p. wskazane akty mają przymiot aktów prawa miejscowego. To w nich następuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy (art. 4 ust. 1 u.p.z.p.).