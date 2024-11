Gmina rozważa aport infrastruktury do spółki. Czy odliczy VAT?

Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie przysługującego jej prawa do odliczenia VAT naliczonego dla zakupów dotyczących wybudowania oczyszczalni ścieków. Realizując inwestycję, gmina dopuszczała różne koncepcje zagospodarowania oczyszczalni ścieków, a mianowicie jej aport, dzierżawę lub nieodpłatne użyczenie na rzecz spółki komunalnej. Gmina nie wykluczała żadnej z tych opcji. Realizując inwestycję gmina nie odliczała VAT naliczonego od dokonanych zakupów inwestycyjnych. Ostatecznie gmina podjęła decyzję o wniesieniu oczyszczalni ścieków w drodze aportu do spółki. Decyzja ta została podjęta w trakcie realizacji inwestycji, ale przed oddaniem jej do użytkowania.