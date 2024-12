Transport i zakwaterowanie dla artysty zagranicznego – obowiązki płatnika

Samorządowa jednostka kultury wystąpiła do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Powzięła wątpliwość co do swoich obowiązków informacyjnych płatnika podatku u źródła związanych z zapewnianiem zagranicznym artystom obok honorarium wypłaconego z tytułu występu artystycznego również świadczeń dodatkowych.

Wniosek o interpretację