Fiskus uznał podatnika za oszusta. WSA: zarzuty nie mogą być oparte na wiedzy ogólnej

Krajobraz biznesowy staje się coraz bardziej różnorodny i nierzadko bardzo złożony. A to oznacza dodatkowe wyzwania dla fiskusa, który musi czuwać nad tym, czy przedsiębiorcy prawidłowo wywiązują się z obowiązków wobec budżetu. Urzędnicy nierzadko muszą więc mierzyć się ze skomplikowanymi przedsięwzięciami biznesowymi, których ocena może wymagać specjalistycznej wiedzy. Jeśli urzędnik jej nie posiada, nie może opierać się tylko na swoim przekonaniu. Zwłaszcza gdy ma to być podstawą poważnych zarzutów wobec podatnika. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 1 października 2024 r.