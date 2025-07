Potrzeba i pokusa AI

Zakres ich wykorzystywania został precyzyjnie określony w AI ACT w załączniku III, gdzie stwierdzono, iż systemami wysokiego ryzyka są systemy AI przeznaczone do wykorzystywania przez organ wymiaru sprawiedliwości lub w jego imieniu w celu wspomagania organu wymiaru sprawiedliwości w badaniu i interpretacji stanu faktycznego i przepisów prawa oraz w stosowaniu prawa do konkretnego stanu faktycznego lub do wykorzystywania w podobny sposób w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów.

W rzeczywistości opis ten, w negatywie, wskazuje na działania, które nie są dozwolone. Nie jest zatem dozwolone stosowanie systemów AI, które zastępują organ wymiaru sprawiedliwości w badaniu i interpretacji stanu faktycznego i przepisów prawa oraz w stosowaniu prawa do konkretnego stanu faktycznego lub do wykorzystywania w podobny sposób w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów.