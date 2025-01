Błędy w programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Rada gminy każdego roku do 31 marca musi przyjąć (w formie uchwały) program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, do czego jest zobowiązana na podst. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (dalej: u.o.z.). Jakie uchybienia zdarzają się przy tworzeniu takich programów i jakie są ich konsekwencje?

Program powinien zostać przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Akty podustawowe mogą być wydawane jedynie na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego i w granicach w nim określonych. Zatem każdy zapis w programie musi wynikać z przepisu. Jednak w praktyce większość uchwał w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dotknięta jest rozmaitymi wadami, które mogą skutkować ich bezwzględną nieważnością. Najczęściej spotykane uchybienia to pominięcie obligatoryjnego elementu programu (określonego w art. 11a ust. 2 u.o.z.) lub też ograniczenie treści programów do obligatoryjnych elementów, powtarzanie w treści programów przepisów ustawy, co jest niezgodne z zasadami techniki prawodawczej, czy też modyfikacja definicji ustawowych. Zdarza się również, że w programach zamieszczane są postanowienia niezgodne z przepisami prawa, jak np. obciążenie właścicieli zwierząt kosztami odławiania zwierząt. Błędem jest również brak wskazania adresu podmiotu odpowiedzialnego za opiekę nad zwierzętami czy warunkowanie odławiania bezdomnych zwierząt takimi przesłankami jak choroba zwierzęcia czy stwarzanie przez nie zagrożenia dla bezpieczeństwa, czego ustawa nie przewiduje. Zdarza się też, co jest niedozwolone, że w programie wprowadzane są ograniczenia czasowe w kwestii pobytu bezdomnego zwierzęcia w schronisku.