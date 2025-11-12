Jak prawidłowo wprowadzić opłatę targową?

Rada gminy może wprowadzić opłatę targową, którą pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach tj. wszelkich miejscach, w których jest prowadzona sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko (art. 15 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 707; dalej: u.p.o.l.). Należy podkreślić, że gmina nie ma obowiązku pobierania opłaty targowej, a jedynie może to robić.