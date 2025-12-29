Reklama
Nadchodzące ryzyka – ceny transferowe i KSeF

Dysponując danymi pozyskanymi z KSeF i JPK_CIT administracja skarbowa będzie mogła bez trudu zweryfikować, jakie ceny są rynkowe lub typowe dla konkretnych transakcji i danego podatnika, a które odbiegają od standardów

Publikacja: 29.12.2025 05:20

Foto: Adobe Stock

Agnieszka Ławnicka, Julia Cebula

SPIS TREŚCI

  1. Ceny transferowe – obszar podwyższonego ryzyka
  2. Ryzyka osobiste wynikające z kodeksu karnego skarbowego
  3. Sankcje pozakarne w cenach transferowych
  4. Odpowiedzialność i sankcje a KSeF
  5. Synergia ryzyk: ceny transferowe i KSeF
  6. Jak ograniczać ryzyka w zakresie cen transferowych i KSeF

Nadchodzący nowy rok to również nowe wyzwania. W Polsce kontrole w zakresie cen transferowych są prowadzone nieustannie i często obejmują weryfikację całego modelu biznesowego spółki. Organy prezentują rygorystyczne podejście i – co więcej – kontrole są selektywne oraz zaplanowane. Przeciętne doszacowanie dochodu w wyniku takich kontroli w ubiegłym roku sięgało 6 mln zł.

Istotną trudnością dla podatników są również problemy cyfrowe i sposób ich wdrażania. Na horyzoncie pojawił się Krajowy System e-Faktur, który wywoła zmiany nie tylko w samym fakturowaniu, lecz także w organizacji całego przedsiębiorstwa. Powiązane są z tym zmiany w strukturach JPK, wewnętrznie stosowanych systemach księgowych, a przede wszystkim w relacjach z kontrahentami (zmiany w doręczaniu faktur i terminach płatności).

