Nadchodzący nowy rok to również nowe wyzwania. W Polsce kontrole w zakresie cen transferowych są prowadzone nieustannie i często obejmują weryfikację całego modelu biznesowego spółki. Organy prezentują rygorystyczne podejście i – co więcej – kontrole są selektywne oraz zaplanowane. Przeciętne doszacowanie dochodu w wyniku takich kontroli w ubiegłym roku sięgało 6 mln zł.

Istotną trudnością dla podatników są również problemy cyfrowe i sposób ich wdrażania. Na horyzoncie pojawił się Krajowy System e-Faktur, który wywoła zmiany nie tylko w samym fakturowaniu, lecz także w organizacji całego przedsiębiorstwa. Powiązane są z tym zmiany w strukturach JPK, wewnętrznie stosowanych systemach księgowych, a przede wszystkim w relacjach z kontrahentami (zmiany w doręczaniu faktur i terminach płatności).