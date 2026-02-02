Rzeczpospolita
Nowy rok to nowe wyzwania w cenach transferowych

Podatnicy po raz pierwszy będą musieli sporządzić sprawozdanie o podatku dochodowym. Zapewne niewiele firm ma świadomość nowych obowiązków w zakresie public Country-by-Country Reporting.

Publikacja: 02.02.2026 05:30

Foto: Adobe Stock

Jakub Roszkiewicz, Martyna Nowicka

SPIS TREŚCI

  1. Raportowanie TP to nie tylko złożenie TPR
  2. Większa przejrzystość podatkowa w UE
  3. Jakie zmiany przynosi public CbC-R
  4. Kogo dotyczy public CbC-R
  5. Public CbC-R nie jest kopią CbC-R
  6. Ryzyko dla polskiej jednostki zależnej

Początek roku tradycyjnie skłania podatników do przeglądu obowiązków podatkowych. Na tym tle szczególnego znaczenia nabiera obszar cen transferowych (TP), w którym regulacje podlegają stosunkowo częstym modyfikacjom. Towarzyszy temu rosnące zainteresowanie tą tematyką zarówno ze strony Ministerstwa Finansów/Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), jak i prezydenta.

Rok 2026 przynosi jednak wyzwania o nieco innej naturze – ciężar regulacyjny przesuwa się z relacji podatnik – organ podatkowy w stronę szerszej transparentności wobec rynku i opinii publicznej. Publiczne raportowanie według krajów (public Country-by-Country Reporting; public CbC-R) otwiera bowiem nowy rozdział publicznej narracji o działalności polskich podatników wpadających w ten reżim.

