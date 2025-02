Teresa Siudem: Im więcej mieszkańców, tym bogatsza gmina

Migracje to nie tylko polski problem. Ludzie od wieków – w poszukiwaniu lepszych warunków życia – przeprowadzali się z mniejszych miejscowości do większych, z biedniejszych krajów do bogatszych. I tak jest obecnie. Z badań, jakie przestawia prof. Eugeniusz Sobczak, wynika, że w Polsce najwyższe ujemne saldo migracji odnotowuje się obecnie we wschodnich województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. W województwie lubelskim corocznie wymeldowuje się ok. 5 tys. mieszkańców spośród 2 mln.