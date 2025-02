„Zdrowy, aktywny i kompetentny pracownik” – to nazwa działania 6.3 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021–2027. I właśnie w zakresie tej części programu zarząd województwa prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie. Zgłaszane projekty muszą zakładać wprowadzanie u pracodawców elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy zdalnej. Autorzy przedsięwzięć powinni wykazać, że zaplanowane działania zwiększą umiejętności wykorzystywania nowych technologii podczas wykonywania pracy zdalnej dla różnych grup pracodawców i ich pracowników.

Należy podkreślić, że do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę. Ponadto obowiązują limity kwotowe. Minimalna wartość pojedynczego projektu to 100 tys. zł, górna wartość nie może przekraczać 853 tys. zł, natomiast maksymalne dofinansowanie, o jakie wolno się ubiegać, to 725 tys. zł.

Uprawnionymi do aplikowania w tym naborze są następujące rodzaje podmiotów/organizacji:

- administracja publiczna,

- instytucje ochrony zdrowia,

- instytucje wspierające biznes,

- organizacje społeczne i związki wyznaniowe,

- przedsiębiorstwa, w tym realizujące cele publiczne,

- służby publiczne.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 10 marca, a szczegółowe informacje o jego zasadach można znaleźć na stronie www.funduszeue.lubuskie.pl